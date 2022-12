La Salernitana batte 2 a 1 la Gelbison. Oggi l’amichevole

L’ultima amichevole dell’anno prima di rituffarsi nel 2023 con tante sfide all’orizzonte. Questa mattina, alle ore 12.30, al centro d’allenamento della Salernitana, il “Mary Rosy”, è andato in scena l’allenamento congiunto, a porte chiuse e lontano da occhi indiscreti, tra i granata e la Gelbison.

Salernitana – Gelbison: la gara

Succede tutto nel primo tempo. La Gelbison, in maglia bianca, si porta in vantaggio grazie alla trasformazione dal dischetto di capitan Uliano, per poi venire rimontata da una doppietta dell’attaccante polacco della Salernitana Krzysztof Piątek, anch’egli lucido a battere un calcio di rigore.

Nei secondi 45 minuti, invece, il ritmo si abbassa e il risultato non cambia. Il match ha sicuramente permesso, ai due allenatori, di mettere minuti nelle gambe a tanti calciatori, soprattutto granata, e provare nuovi schemi tattici in vista dei prossimi impegni in programma per le due squadre.

Le novità di mercato

La sfida, che vede le due compagini societarie sempre più vicine in proiezione futura, è stata una buona opportunità anche per discutere di mercato e di alcune trattative in ballo tra le due parti.

Tra queste vi è quella riguardante l’attaccante Julien Kristoffersen, 25enne norvegese ormai fuori rosa nelle idee e nei progetti della Salernitana.

L’accordo sempre essere ad un passo e la società cilentana spera già di avere il nuovo acquisto per la prossima gara contro l’Avellino, nel derby tutto campano di Serie C.