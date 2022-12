Commise un furto ad Agropoli, 49enne finisce in carcere

Commise un furto in un’abitazione di Agropoli, arrestata e tradotta in carcere, ma sono dovuti passare ben otto anni.

Furto ad Agropoli, l’arresto

La donna è finita dietro le sbarre per cumulo di pene detentive. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio per l’Esecuzione Penale presso la Procura di Vallo della Lucania.

Nei guai una donna di 49 anni, originaria di Agropoli ma residente a Capaccio Paestum. Sono stati proprio i carabinieri della città dei Templi, coordinati dai militari della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello, a dare esecuzione al provvedimento.

L’arresto

A seguito delle sentenze penali definitive e irrevocabili passate in giudicato, quindi, la donna è finita presso il carcere di Fuorni, a Salerno. La pena definitiva è complessivamente pari ad 8 mesi di reclusione. Il reato è furto aggravato commesso nel 2014 all’interno di una abitazione di Agropoli.

Le attività dei carabinieri

I carabinieri nel Cilento continuano le loro attività per reprimere il fenomeno dei furti in abitazione. Nelle scorse settimane è stata sgominata una banda che è ritenuta responsabile di diversi colpi messi a segno in tutta la provincia di Salerno. I ladri risiedevano a Napoli ma erano di origine straniera. Alcuni di loro sono già stati assicurati alla giustizia.