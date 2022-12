Vivi la magia di una passeggiata all’ombra dei Templi: attività, laboratori e visite guidate a Paestum e Velia

Proseguono gli appuntamenti al Parco Archeologico di Paestum e Velia per vivere la magica atmosfera del Natale all’ombra dei Templi.

Appuntamento questa sera e domani per romantiche passeggiate sotto le stelle

Apertura straordinaria sotto le stelle, stasera 29 dicembre a Paestum e domani, 30 dicembre, a Velia. A partire dalle 21:00, sarà possibile godere di una suggestiva passeggiata al chiaro di Luna tra il Tempio di Nettuno e la Basilica, utilizzando delle lanterne.

Il programma delle attività

Alle 20:15/21:15 e 22:15, «Oltre il Museo. Storie dei depositi di Paestum», si potrà andare alla scoperta dei sotterranei e dei tesori nascosti, per poter accedere a queste attività, è obbligatoria la prenotazione all0 0828811023 oppure scrivere una mail a infopaestumevelia@gmail.com

Previste anche attività a misura di bambino, alle 20:30 «Il Natale dei piccoli», visita guidata per bambini e ragazzi al Tempio di Nettuno e alla Basilica, seguirà poi un bellissimo laboratorio «Una letterina per la Befana». Il costo del biglietto è di € 3,00 è possibile prenotare allo 0812395653 oppure inviare una mail a arte@lenuvole.com o direttamente in biglietteria le Nuvole.

Apertura straordinaria serale dell’area archeologica /Santuario Meridionale) e del Museo dalle 20:00 alle 23:00, l’ultimo ingresso è consentito fino alle 22:15.

Il costo del biglietto Paestum&Velia by night è di € 5,00 Per info e prenotazioni clicca qui