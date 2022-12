Sicurezza urbana a Castelcivita, siglata la collaborazione tra il sindaco e il Prefetto

Il 2022 si chiude con una novità per il comune di Castelcivita, retto dal sindaco Antonio Forziati. L’ente ha aderito al patto per l’attuazione della sicurezza urbana ed è stata sottoscritta un’intesa tra il sindaco e il prefetto che individua gli obiettivi da perseguire per garantire la sicurezza urbana in modo da contrastare i fenomeni di illegalità che danneggiano i cittadini come i furti, la vandalizzazione dei luoghi pubblici o l’abbandono dei rifiuti.

Un importante passo in avanti per la sicurezza urbana

La prefettura ha inviato lo schema di patto all’ente lo scorso 15 dicembre e la giunta comunale ha provveduto ad approvarlo nei giorni scorsi. Il primo cittadino, Antonio Forziati ha anche espresso soddisfazione per il lavoro lavoro svolto dall’amministrazione nel 2022 approfittando per fare un resoconto delle opere realizzate negli ultimi mesi come il completamento dell’impianto di pubblica illuminazione presso l’incrocio tra la strada consortile e la strada provinciale 488.

Le dichiarazioni

Forziati ha fatto sapere, inoltre, che attualmente sono in corso i lavori di sistemazione idraulica presso il torrente che attraversa il comune e che, dopo le festività, inizieranno i lavori presso la strada Mollica/S.Tommaso dove, un po’ di tempo fa, si è verificato uno smottamento franoso.