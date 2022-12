Nuova ordinanza anti-Covid di De Luca: tamponi in aeroporto e invito ad indossare le mascherine

Il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una ordinanza che prevede maggiori controlli e monitoraggio anti-Covid per chi sbarca all’aeroporto di Napoli Capodichino. Un provvedimento conseguente all’aumento dei contagi in Cina.

L’ordinanza anti-Covid di De Luca

Nel provvedimento si ordina «ai viaggiatori in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli dalla Repubblica Popolare Cinese, anche attraverso scali nazionali e/o internazionali di sottoporsi a tampone molecolare e/o antigenico presso i presidi all’uopo organizzati all’interno dell’Aeroporto medesimo nonché, in caso di riscontrata positività, di osservare l’isolamento fiduciario».

In realtà De Luca ha varato il provvedimento di De Luca è arrivato dopo che già il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva disposto l’obbligo di tamponi negli aeroporti per controllare i viaggiatori in arrivo dal Paese asiatico.

Le raccomandazioni

Vincenzo De Luca, però, nella sua ordinanza anti-Covid, si è spinto oltre, raccomandando «ai cittadini di indossare idonei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (mascherine) negli aeroporti nonché in tutti i luoghi al chiuso e in ogni circostanza nella quale non risulti comunque consentito il distanziamento interpersonale».