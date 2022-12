Meteo: Capodanno infuocato, la notte di San Silvestro più calda di sempre: ecco le previsioni

L’Italia sarà interessata da una perturbazione: nelle prossime ore infatti la coda attraverserà marginalmente il settentrione e parte delle regioni centrali, in particolare Toscana e Marche. Si tratterà di un peggioramento decisamente modesto ma, dopo settimane di calma piatta, risulta doveroso segnalare l’apertura degli ombrelli in alcune zone del nostro Bel Paese, ma non è ancora tempo di parlarne.

In arrivo perturbazioni che interesseranno l’Italia dopo

La penultima giornata del 2022 vedrà lo spostamento della piccola perturbazione, verso Est: sono attese ancora piogge sulle stesse zone con un modesto coinvolgimento possibile anche di Umbria, Lazio ed Alta Campania, ma sempre con un clima mite e anomalo per questo periodo dell’anno.

Meteo per la notte di San Silvestro

A San Silvestro il meteo vedrà prevalenza di tempo stabile e sereno grazie al ritorno dell’Anticiclone Africano. Tra il 31 e il primo gennaio, nonostante l’Anticiclone Africano prepotente su tutta la penisola, dobbiamo comunque segnalare la possibilità di un brindisi bagnato a Milano con 10°C a mezzanotte (caldo dunque) e a Genova per quanto riguarda le città principali; avremo anche un brindisi senza freddo in montagna con zero gradi a 2500-2700 metri.

Insomma replicheremo il Capodanno dell’anno scorso con tanto sole e tanto caldo, in particolare in montagna con zero termico, pensate, che toccherà i 3300 metri dalle Alpi alla Sicilia, una quota che viene raggiunta normalmente in Estate. Un valore incredibile che conferma l’arrivo del secondo Capodanno Estivo di seguito: sia il 2022 che il 2023 da inizio col botto, il botto caldo dei Cambiamenti Climatici.