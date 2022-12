Volontari in azione per la pulizia delle spiagge: l’iniziativa a Montecorice

Volontari in azione per la pulizia del litorale del Comune di Montecorice. L’appuntamento per domani, 29 dicembre. A rimboccarsi le maniche sarà un gruppo di giovani che ha organizzato, spinta da Alberto Radano, una giornata dedicata alla pulizia della costa da tutti quei rifiuti gettati via da incivili o trasportati dalle recenti mareggiate sulla costa.

Pulizia delle spiagge: l’iniziativa

L’appuntamento è a partire dalle ore 10 presso l’area portuale di San Nicola a Mare. Ad essere sottoposta ad interventi di pulizia l’area che va tra il porto e le spiagge della frazione Capitello. Soprattutto in quest’ultima erano presenti non pochi rifiuti, soprattutto plastica e polistirolo, trasportati dal mare con il rischio che tornino in acqua con le prossime mareggiate.

I prossimi appuntamenti

Ma l’obiettivo dei volontari è anche quello di replicare l’iniziativa. Altre due giornate porteranno a pulire l’intera fascia costiera di Montecorice, fino alla località Case del Conte e Rosaine.

Questa non è l’unica iniziativa che si mette in campo per garantire la pulizia delle spiagge. Nei giorni scorsi altre ne sono state messe in essere anche nella vicina Castellabate.