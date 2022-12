Le telecamere delle Rai approdano ad Agropoli: appuntamento su RaiUno con «Linea Verde Life»

Momento d’oro per il Cilento e, in particolare, per la Città di Agropoli. Proprio nel giorno di Natale, nel programma di punta di Raiuno: «I Soliti Ignoti-il ritorno» con Amadeus, ospite il Babbo Natale “agropolese” parlando della sua dimora presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli e il giorno seguente una ragazza del posto, Federica Mercadante, che ha parlato dell’importanza del riciclo per i giocattoli sensibilizzando i più piccoli.

In Città ora c’è attesa per la puntata di Linea Verde che andrà in onda sabato 31 dicembre alle 12.25 su Rai 1 con la conduzione della cilentana Daniela Ferolla.

Il 13 e 14 dicembre, sono state girate le immagini in varie zone della città, con le troupe che si sono soffermate in particolare sulla baia di Trentova, il centro storico, il porto, il lungomare, tra luoghi unici e peculiarità gastronomiche.

«La nostra città – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella – torna su Rai 1 in una puntata dedicata al Cilento. Una nuova opportunità, a pochi giorni da altre.

Nella giornata di ieri il cantante agropolese Michele Pecora è stato ospite, sempre su Rai Uno, nell’ambito del programma condotto da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” in cui oltre a raccontare la sua carriera, è stato mostrato il video di “Poesia di Natale”, suo ultimo brano che vede la partecipazione di coro e orchestra della scuola “Vairo” di Agropoli.

Sabato, in un ampio servizio nel seguito programma condotto dalla cilentana e Miss Italia 2001 Daniela Ferolla, ancora una volta Agropoli sarà in vetrina sulla rete ammiraglia per mostrarsi in tutta la sua bellezza.

Un’altra importantissima occasione pubblicitaria che farà da cassa di risonanza, con benefici in termini turistici. Continuiamo – concludono – a lavorare per offrire alla città i giusti canali di promozione».