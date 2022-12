Il Puc di Pisciotta è legittimo: arriva la decisione del Tar

Il Puc di Pisciotta è legittimo. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione di Salerno, interpellato dall’associazione “Osservatorio per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo umano” per l’annullamento del piano urbanistico comunale di Pisciotta.

Puc di Pisciotta, il ricorso

La controversia aveva tratto origine dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto nel 2017 e trasposto dinanzi al T.a.r. In particolare l’associazione contestava l’impostazione generale del Puc di Pisciotta, poi, avversando, con quattro ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, le delibere di Giunta e di Consiglio comunale attraverso le quali si è dipanato l’iter di approvazione del PUC.

Le contestazioni

Nel proporre l’impugnativa, l’organismo associativo aveva contestato le scelte di pianificazione, ritenendo che il Comune avesse impedito la partecipazione della comunità locale alla determinazione dei contenuti del piano, previsto un eccessivo carico urbanistico, disatteso il D.M. del 17 ottobre 2019 di integrazione del vincolo paesaggistico, presente sull’area d’interesse, assunto dal Ministero della cultura, violato la disciplina regionale della L.R. n. 16/2004 e del Regolamento sul governo del territorio n. 5/2011 e omesso una corretta disamina del Rapporto ambientale finalizzato alla V.A.S.

Il procedimento

Con la pronuncia assunta, il Tribunale amministrativo regionale ha condiviso le tesi degli avvocati Pasquale D’Angiolillo e Antonio Brancaccio, difensori del Comune, i quali hanno posto in risalto il difetto di legittimazione della compagine ricorrente ad impugnare gli atti del piano, la carenza di interesse qualificato, concreto e attuale, ad agire e la complessiva infondatezza delle argomentazioni da essa stessa propugnate nel gravame.

Il Collegio giudicante (presidente, Nicola Durante; estensore, Olindo Di Popolo; componente, Laura Zoppo) ha ritenuto legittimo l’operato dell’ente locale e inammissibile ed infondato il ricorso, sconfessando l’associazione e considerando che:

vi è stata “piena osservanza delle garanzie di pubblicità, trasparenza e partecipazione (anche da parte delle associazioni portatrici di interessi diffusi) nell’ambito del procedimento pianificatorio”;

“risultano sufficientemente e ragionevolmente assicurate le esigenze di salvaguardia del patrimonio naturalistico-ambientale del territorio pisciottano”;

“all’indomani del recepimento delle prescrizioni restrittive impartite col D.M. 17 ottobre 2019” lo stesso PUC “si rivela immune da qualsivoglia vizio di illogicità o erroneità manifesta, laddove postula il necessario equilibrio tra le non tradite esigenze di salvaguardia dei valori naturalistico-ambientali e le neppure obliterabili esigenze di promozione dello sviluppo economico del territorio”

I rilievi dell’associazione erano stati più volte contrastati, in sede procedimentale, dal sindaco, Ettore Liguori, e dall’assessore all’urbanistica, Antonio Greco, i quali avevano rimarcato la correttezza del percorso seguito.

L’amministrazione comunale ha commentato l’esito del giudizio con un manifesto, diffuso anche attraverso i social, mediante il quale ha osservato che “La pronuncia del Tar certifica la correttezza dell’iter di formazione del PUC e rende manifesta per l’ennesima volta la cattiveria di una fantomatica associazione nata al solo scopo di delegittimare il più importante strumento di pianificazione del futuro di Pisciotta, arrecando danni a sé stessa (ha perso tutte le cause in argomento ed è stata sempre condannata al pagamento delle spese processuali) ma, soprattutto, procurando danni incalcolabili alla comunità”.