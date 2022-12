Auto fuori strada e devasta cancello di un’abitazione a Capaccio. «Serve più sicurezza»

Auto finisce fuori strada, forse a causa dell’alta velocità, e sfonda il cancello di un’abitazione arrecando non pochi danni. L’episodio è avvenuto in via Callimaco, in località Laura di Capaccio Paestum. L’episodio avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi: solo per fortunata combinazione non sono state coinvolte altre persone. Soltato l’automobilista è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari.

Incidente in via Callimaco, la richiesta dei residenti: più sicurezza

Il caso ha provocato la rabbia del proprietario dell’abitazione che chiede maggiori controlli in zona. Una richiesta peraltro già avanzata al comune e alla Polizia Municipale.

«Più volte, personalmente, ho chiesto al Comune di Capaccio Paestum, l’installazione di dissuasori di velocità, sollecitato oltre che dai sinistri accaduti in passato, anche per la crescente preoccupazione di residenti e villeggianti – spiega – La risposta ricevuta dal comune e dalle forze dell’ordine è sempre stata, di non poterle installare».

«Dobbiamo aspettare il morto?», si chiede il residente il quale ricorda che in passato ha già protocollato la richiesta con una raccolta firme presso il comune di Capaccio Paestum.

Un problema, dunque, quello della sicurezza, che è stato segnalato