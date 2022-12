Tramandare l’arte presepiale: a Trentinara una mostra – concorso dedicata ai presepi artigianali

Tramandare l’arte presepiale di generazione in generazione, questo lo scopo dell’iniziativa promossa dalla Parrocchia Santa Maria Assunta di Trentinara che ha messo a punto, con l’ausilio dell’organizzatrice Antonietta Medugno, un concorso di presepi artigianali.

L’iniziativa per tramandare l’arte presepiale

La mostra-concorso, la cui esposizione è stata allestita presso la Casa Canonica “Don Lorenzo Allori”, è in programma fino al 30 dicembre e quest’anno giunge alla sua sesta edizione.

Tema conduttore delle rappresentazioni presepiali del 2022 è il rapporto nonno-nipoti. Un tema che rievoca le antiche tradizioni, ma anche il calore familiare e l’incontro tra generazioni diverse.

Il concorso

I partecipanti, che hanno dovuto aderire entro il 10 dicembre, saranno giudicati dai visitatori che voteranno il presepe in base al numero assegnatogli al momento della consegna dell’opera tenendo conto dell’originalità della rappresentazione, del rispetto della tradizione e dell’utilizzo di materiali di riciclo.

Lo spoglio delle schede con i voti si terrà il 30 dicembre alle ore 19:00 presso la sala Esposizioni della casa canonica e a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato, mentre ai primi tre classificati sarà consegnata una coppa.

Al termine della consegna dei premi visitatori e partecipanti potranno intrattenersi presso il rinfresco organizzato per scambiarsi gli auguri, si tratta di un modo per coinvolgere sia gli anziani che i giovani in un’iniziativa oramai consolidata e tanto apprezzata dai cittadini.