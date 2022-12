Oroscopo Paolo Fox del 27 dicembre, per gli Scorpione giornata ni, concedetevi un po’ di sano relax

Vediamo cosa prevedono gli astri per la giornata di martedì 27 dicembre 2022. È già passato il Natale,ma ci avviciniamo a grandi passi, verso la fine dell’anno. Che bilancio possiamo fare? Soprattutto cosa ci attende? Intanto scopriamo cosa ci dice Paolo Fox.

Ariete

Avete tanta fortuna dalla vostra parte, siete carichi di energia e il vostro 2021 si prevede molto positivo. Tocca quindi a voi approfittare del favore delle stelle e decidere cosa fare.

Toro

Siete fortissimi, avete la Luna e Marte decisamente a vostro favore, secondo l’oroscopo 27 Dicembre Paolo Fox. Nella seconda parte delle settimana ritrovate un amore, ci sono emozioni da scoprire o riscoprire.

Gemelli

Questi giorni vi invitano ad amare e lo farete ancora di più all’inizio del 2021. Vi aspetta un anno forte, molto interessante soprattutto per chi vuole mettersi in gioco in altri ambiti. Giove sarà con voi, ci sarà qualche entrata economica nuova dopo un periodo nero. Insomma state uscendo dal tunnel, guardate solo avanti perché vi aspettano belle cose.

Cancro

In questo momento siete tesi e stanchi, ed è anche giunto il momento di affrontare un problema per risolverlo e stare così meglio. A Natale avete lasciato perdere, ma ora potreste arrabbiarvi. C’è anche una situazione sentimentale in gioco, chi sta vivendo una crisi in coppia, oppure è in dubbio tra due storie, a Gennaio deciderà cosa fare. In casa c’è agitazione, necessitate di tenere sotto controllo la situazione, e ci potrebbe essere qualcuno che vi farà perdere la pazienza.

Leone

Il vostro quadro astrale, secondo l’oroscopo 27 Dicembre di Paolo Fox, è positivo. Programmate bene il vostro Capodanno, infatti le giornate da Venerdì e Lunedì saranno quelle più importanti. Chi è in crisi deve fare una scelta, e questo riguarda chi è in dubbio tra due storie oppure è preso da una gelosia eccessiva. Vergine

La giornata non sarà soddisfacente al massimo ma neanche da buttare. Avete delle questioni in sospeso e farete bene a risolverle, c’è infatti tanto da fare a lavoro e in famiglia. C’è da organizzare una cena o un momento d’incontro. Fare ciò che non vi piace potrebbe essere un problema sul lavoro. Bilancia

La vostra giornata parte sottotono, ci sono tanti impegni di lavoro che non vi fanno gestire bene i vostri rapporti sociali. Chi lavora al pubblico è anche insoddisfatto. In amore avete la sensazione di non essere accettati, o comunque siete criticati molti.

Scorpione

Giornata ni. Sperate di passare un Capodanno migliore e nell’attesa siete in una situazione di riposo. Chi è single ha la possibilità di fare scelte importanti o comunque vuole vivere una bella storia.

Sagittario

Siete come al solito frettolosi volete fare tutto subito precorrendo i tempi, e quindi sbagliando. Se avete delle questioni in amore da risolvere cercate di farlo subito, perché poi potrebbero ritornare.

Capricorno

Sarà un giornata moscia, siete stanchi e nervosi e quindi potreste avere degli sbalzi di umore. Le donne soprattutto in vista del 2021 sono concentrate molto sul loro lavoro, vogliono primeggiare. Ma nonostante questo si potranno vivere giornate in cui ci si sente deboli. Riguardatevi in salute e non esponetevi troppo al freddo.

Acquario

I primi mesi dell’anno prossimo su questo, come prevede l’oroscopo 27 Dicembre di Paolo Fox, saranno di rodaggio. Potreste dare delle sofferenze a persone che non sono ormai più sul vostro percorso di vita.

Pesci

Qualcuno potrebbe aver ricevuto un regalo sbagliato, oppure si è alterato, c’è stata forse qualche lite in amore. Cercate di calmarvi. Verso la fine del mese chi ha usato finora razionalità potrà agire ascoltando il cuore e recuperare così una crisi precedente.