Accadde oggi, notizie, curiosità e Santo del 26 dicembre. Ecco l’Almanacco di oggi

Oggi, 26 dicembre, in primo piano la chiesa celebra la Solennità di Santo Stefano, il primo martire della chiesa cattolica. Il Natale è già passato, non ci resta che aspettare la fine dell’anno.

Vediamo quali sono gli avvenimenti, le curiosità, le notizie del giorno.

Santi del 26 dicembre

Santo Stefano

Sant’Anastasia di Sirmio (Martire)

Significato del nome Stefano

Stefano, derivante dal greco “Stéphanos”, poi latinizzato in “Stephanus”, significa “corona”, simbolo di gloria e di vittoria, e fu attestato nella Roma antica e nella Grecia classica. Si affermò subito nelle prime comunità cristiane grazie al culto del primo martire, Santo Stefano, giovane diacono lapidato qualche mese dopo la resurrezione di Gesù.

Dieci sono i pontefici che portarono questo nome, attualmente diffuso in tutta Italia.

Proverbio del 26 dicembre:

Chi mal semina, mal raccoglie

Aforisma del 26 dicembre:

L’uomo che sa tutto: ecco l’ideale moderno. E la mente dell’uomo che sa tutto è una cosa terribile. E’ come un negozio di cianfrusaglie, pieno di polvere e di mostruosità, dove ogni cosa ha un prezzo superiore di quel che vale. (O. Wilde)

Oggi è Santo Stefano:

Il giorno successivo al Natale è dedicato a Santo Stefano. E’ una festa istituita nel 1947 (come la Pasquetta) per allungare le feste natalizie e agevolare il rientro dopo le feste

Accadde Oggi, qualche tempo fa

2004 – L’Indonesia è sconvolta dallo tsunami (17 anni fa): Sumatra è la terza isola più grande dell’arcipelago indonesiano (la sesta più estesa del pianeta) ed è una delle principali mete turistiche dell’Oceano Indiano.

Come accade solitamente nelle festività natalizie, le sue spiagge e le strutture alberghiere a ridosso della costa sono gremite di turisti.

Verso le 8, ora locale (le 2 di notte in Italia), la terra è scossa da un tremendo terremoto di magnitudo 9.0 della scala Richter, il cui epicentro viene localizzato al largo della costa di Sumatra, nel golfo del Bengala.

L’evento sismico sprigiona un’energia di proporzioni inaudite che, spingendo dagli abissi marini verso l’alto, origina un maremoto.

Onde alte fino a 15 metri, ribattezzate dai media tsunami (termine giapponese traducibile come «onda del porto», che entra nel gergo comune a partire da questo momento) raggiungono a velocità sostenuta (800 km/h) le coste dell’Indonesia e dei vicini stati che affacciano sul golfo (Thailandia, Birmania, Bangladesh, India, Sri Lanka e Maldive), fino alle lontane coste della Somalia e del Kenya (a più di 4mila chilometri dall’epicentro del sisma).

Sei nato il 26 dicembre? Ecco le tue caratteristiche

I nati il 26 dicembre sono davvero impossibili da domare e non è affatto raro che adottino un modo di fare da ribelli, specialmente da giovani e, poiché tendono a vivere al di fuori del branco, o perlomeno ad andare decisamente contro i canoni prestabiliti, possono spesso guadagnarsi il marchio di piantagrane e attirare non poca ostilità ed energia negativa.

Nel corso degli anni assumono in genere un atteggiamento più conservatore, posato e riservato, ma ciò potrebbe non verificarsi nel caso non rimangono insoddisfatti, se non si sono realizzati o vengono rifiutati dalla società.

Celebrità nate il 26 dicembre

1893 – Mao Tse-tunn: Rivoluzionario e politico cinese, è stato uno dei principali protagonisti della storia del Novecento.

1911 – Renato Guttuso: Testimone d’eccezione dei principali avvenimenti del Novecento, la sua poetica pittorica si distinse per un profondo legame con la natia Sicilia.

Scomparsi il 26 dicembre

1985 – Dian Fossey: La migliore amica dei nostri “antenati” e una delle zoologhe più stimate della storia, che spese la sua esistenza per la conoscenza e la difesa dei gorilla in Africa.

1994 – Sylva Koscina: Attrice di fama mondiale, nata a Zagabria e morta a Roma nel 1994, è stata uno dei volti più belli del cinema e della televisione italiana.