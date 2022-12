Home/Attualità/ A Natale non si è tutti più buoni, vandali in azione: deturpata la panchina rossa installata ad Aquara

Dalla panchina è stata rimossa anche la targhetta con i promotori dell'iniziativa, la stessa non è stata ritrovata