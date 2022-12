Natale e tradizioni a tavola: ecco quanto spenderemo per il pranzo

Il Natale è una delle festività più amate dell’anno. Per molte persone, il momento clou di questa stagione è il pranzo di Natale, un evento ricco di tradizioni e di sapori. In questo articolo esamineremo come preparare un pranzo natalizio perfetto, dai consigli sulla scelta degli ingredienti all’organizzazione della tavola. Seguendo i nostri suggerimenti, potrete organizzare un pranzo indimenticabile.

1. Cos’è il pranzo di Natale

Il pranzo di Natale è uno degli eventi più attesi dell’anno, un momento di riunione in famiglia e tra amici per celebrare l’arrivo delle festività natalizie. La tradizione del pranzo di Natale ha origini antichissime, risalenti all’epoca dei Romani, che organizzavano grandi banchetti durante le feste. Nel corso dei secoli la tradizione si è adattata alle usanze locali ed è diventata un appuntamento fisso nella maggior parte delle culture europee.

In Italia il pranzo di Natale è soprattutto una tradizione culinaria, poiché le ricette tipiche variano da regione a regione. In generale, tuttavia, il menu del pranzo di Natale comprende portate come antipasti caldi e freddi, primi piatti, carni arrostite o in umido accompagnate da contorni sfiziosi, seguite da dolci e frutta fresca.

2. Quali sono le tradizionali pietanze del pranzo di Natale

Le ricette classiche del pranzo di Natale italiano variano a seconda della regione. Ad esempio, al Nord Italia si possono trovare piatti come i cappelletti in brodo o la zampone con lenticchie; al Centro Italia piatti come lo stoccafisso con patate o la pasta al forno; mentre al Sud Italia ci sono piatti come la caponata siciliana o le frittelle di Natale. Oltre a queste ricette classiche, molte famiglie aggiungono anche altri piatti come insalate, verdure grigliate o frittatine. Il Cilento, poi, ha delle tradizioni tutte sue.

3. Quanto spendono gli italiani in media per il pranzo

Gli italiani solitamente spendono circa 20 euro a persona per il pranzo di Natale. Tuttavia, secondo una recente indagine effettuata da Coldiretti, quest’anno, anche a causa del caro – prezzi, le famiglie potrebbero spendere di più: la spesa media pro-capite è salita infatti a 26 euro a persona, con punte che raggiungono anche i 50 euro per le famiglie con figli in età scolare o universitaria.

4. Quali sono i prodotti più ambiti

Sempre secondo le statistiche Coldiretti, i cii più ambiti dai consumatori italiani durante il pranzo di Natale sono prodotti di qualità come vini pregiati e specialità gastronomiche regionali come salumi e formaggi DOP. Seguono poi i prodotti ittici come salmone affumicato e code di gambero, insieme ad alcuni prodotti tipici del periodo come panettoni e pandori artigianali o bottiglie di spumante.

5. Consigli utili per organizzare un pranzo di Natale indimenticabile

Organizzare un pranzo di Natale memorabile richiede impegno e pianificazione. Per prima cosa bisogna decidere su quale tema basare la tavola: si può optare per lo stile classico o moderno oppure optare per qualcosa di totalmente originale come un tema floreale o colorato. Una volta deciso il tema, bisogna passare all’allestimento della tavola: tovaglie e tovaglioli devono essere coordinati con l’aspetto generale della tavola e possibilmente abbinati a centrotavola decorativi che richiamino il tema scelto. Infine non dimenticare le portate: prediligi ingredienti freschi e stagionali ed evita piatti troppo elaborati che potrebbero rubare tempo prezioso all’evento.

Il pranzo di Natale è un momento speciale dell’anno che tutti i membri della famiglia possono condividere insieme. Non importa quanto sia semplice o complicato il pasto, il pranzo natalizio è un’occasione per riunire tutti e godersi un po’ di tempo insieme, in modo da poter ricordare ancora una volta il vero significato delle feste. Quindi, non dimenticate di prendere un momento per godervi la compagnia dei vostri cari questo Natale e assaporare le prelibatezze delle vostre tavole.