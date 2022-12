Letture che nutrono la mente: «Favole al telefono» di Gianni Rodari in dono ai piccoli studenti della scuola primaria di Corleto Monforte

Anche il Comune di Corleto Monforte ha regalato agli studenti del territorio dei libri come dono di Natale.

Babbo Natale, supportato dal dipendente comunale Giovanni Aceto per la consegna dei doni, si è recato ieri presso la scuola primaria del piccolo borgo cilentano e ha portato ad ogni alunno una copia del Volume “Favole al Telefono” di Gianni Rodari.

«Solo con i libri si sviluppano le abilità del linguaggio e si amplia il proprio vocabolario» hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Filippo Ferraro.

Il primo cittadino si è complimentato con tutti gli alunni e con il corpo docente per i bellissimi lavoretti natalizi realizzati con materiale di riciclo.

«È importante far comprendere alle giovani generazioni e non, la “ricchezza” ancora presente negli oggetti in disuso o da buttare» hanno concluso ancora dalla casa comunale.

Nel libro ogni alunno trovare anche un segnalibro con una frase d’autore e il logo del comune di Corleto Monforte.