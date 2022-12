Gelbison: Zigoni condanna i vallesi nella sfida con la Juve Stabia

Venerdi sera in campo per la Gelbison che dopo la sconfitta interna con il Monopoli, che seguiva quattro pari di fila, era di scena sul campo della Juve Stabia. Nel ventesimo turno del girone C di Serie C, il primo del girone di ritorno, i rossoblù cedono di misura per 0-1 alle vespe facendo rimanere la squadra di mister De Sanzo a quota 23 punti, appena fuori la zona playout. La ripresa del campionato è fissata per i rossoblù, nel 2023, il 7 gennaio in casa con il Foggia.

Juve Stabia – Gelbison: la gara

Allo stadio “Menti” di Castellamare di Stabia opportunità per Faella al 10′ ma Barosi non si fa sorprendere, sul fronte opposto al quarto d’ora, invece, Silipo mette di poco a lato. A metà frazione locali pericolosi con Pandolfi mentre nel finale di tempo a provarci, senza fortuna, è Nunziante. Nella ripresa la Gelbison cerca di farsi vedere davanti, ispirata dalla regia di capitan Uliano ma D’Agostino al 57′ deve metterci i guantoni sulla torsione di Silipo.

Occasione ghiotta per i cilentani al quarto d’ora, dopo un’uscita non perfetta di Barosi, con De Sena poco cattivo negli ultimi metri.

La gara si sblocca al 66′ quando Zigoni, da poco in campo, riesce ad eludere la pressione della difesa rossoblù siglando il vantaggio per le vespe. Le reazione vallese è affidata Loreto e De Sena che però non schiodano il risultato dal definitivo 1-0.

Il tabellino

Marcatori: Zigoni 21′ st

Juve Stabia: Barosi, Dell’Orfanello, Caldore, Altobelli, Maggioni, Gerbo, Berardocco, Ricci (4′ st Scaccabarozzi), Silipo (16′ st D’Agostino), Santos (16′ st Zigoni), Pandolfi (16′ st Guarracino). In panchina: Russo, Maresca, Carbone, Bentivegna, Cinaglia, Della Pietra, Picardi, Vimercati, Peluso. Allenatore: Colucci.

Gelbison: D’Agostino, Onda (30′ st Kyeremateng), Cargnelutti, Gilli, Uliano, Papa (41′ st Citarella), De Sena, Savini, Loreto (41′ st Sane), Nunziante, Faella. In panchina: Vitale, Mesisca, Fornito, Paoloni. Allenatore: De Sanzo.

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste (Sicurella-Chiavaroli).

Ammoniti: Maggioni, Nunziante, Onda, Papa, Berardocco, Gilli.

Recupero: 1′ pt, 4′ st.