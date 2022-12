«Premio Nadia Toffa», a Serre l’evento conclusivo: presenti anche i genitori con un emozionante ricordo

Si è tenuta ieri mattina a Serre, la seconda giornata della III edizione del Premio Giornalistico Nadia Toffa, che si è concluso nella serata a Battipaglia con la premiazione dei giornalisti che si sono distinti per il loro impegno su tematiche legate alla tutela dell’ambiente e alla tutela della legalità.

L’impegno di Nadia Toffa nella lotta contro le «ecomafie»

A prendere parte all’incontro sono stati i genitori di Nadia Toffa, inviata del programma Le Iene che, nel corso della sua carriera, ha portato avanti tante inchieste e tante battaglie riguardo alla lotta contro l’inquinamento ambientale e contro le cosiddette “ecomafie”.

Celebri sono, infatti, le inchieste sulla Terra dei Fuochi dove molte persone tuttora si ammalano, anche in tenera età, di tumore a causa dell’internamento di rifiuti tossici avvenuto per opera della criminalità organizzata.

Da ricordare anche il lavoro della Toffa sulle acciaierie dell’Ilva di Taranto causa di forte inquinamento e quindi pericolosissime per la salute dei residenti in quell’area. L’incontro si è aperto con la proiezione di un video realizzato dai volontari del NOA e diretto da Nicola Surace in cui, attraverso un cortometraggio, è stata messa in luce l’ingiusta e drammatica situazione delle persone che vivono in aree altamente inquinate proprio quelle della Terra dei Fuochi.

Alla fine del cortometraggio è stato proiettato un commovente video in ricordo di Nadia venuta a mancare a soli quarant’anni a causa di un cancro. Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Serre, Antonio Opramolla che ha portato i saluti dell’amministrazione, seguito dall’assessore all’ambiente e delegata alla Polizia Municipale, Marta Pizzarelli.

L’emozionante ricordo di Nadia attraverso le parole dei genitori, Maurizio Toffa e Margherita Rebuffoni presenti all’incontro

Anche il presidente del Nucleo Operativo Ambientale, Antonino Petrillo ha voluto salutare la platea e accogliere i signori Toffa. A ricordare le doti umane e professionali di Nadia Toffa è stato il suo papà, Maurizio Toffa al cui intervento è seguito quello della madre di Nadia, Margherita Rebuffoni che ha raccontato il coraggio della figlia anche dinanzi alla malattia.

I due illustri ospiti hanno anche parlato dei libri di Nadia Toffa pubblicati postumi e della Fondazione omonima che, sin dalla sua nascita, si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro e per sostenere le famiglie degli ammalati in difficoltà economiche.

La Fondazione ha già donato, all’ospedale di Brescia, un’apparecchiatura elettromedicale di alto valore. Al termine degli interventi i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo di Serre – Castelcivita hanno avuto modo di fare alcune domande ai signori Toffa.

È stata una giornata molto emozionante, organizzata con lo scopo di infondere, anche nelle nuove generazioni, i valori della legalità e della giustizia. Vi hanno preso parte anche le autorità civili e militari della cittadina, l’Arma dei Carabinieri, gli iscritti al Centro Sociale di Serre presieduto da Maddalena Scorziello e i membri del Forum dei Giovani di Serre presieduto da Niccoló Passannanti.

In serata, a Battipaglia, presso il Palazzo Municipale, oltre ai genitori di Nadia, interverrà, tra gli altri, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. I giornalisti premiati di questa edizione saranno Francesca Ghidini di Rai 3, Alessandro Di Laurenzo de Il Mattino e Nunzio Ingiusto di Italia Notizie 24.