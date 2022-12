Home/Cronaca/ Motopesca ormeggiato a Sapri dopo incidente in mare: controlli per scongiurare rischio inquinamento

Motopesca ormeggiato a Sapri dopo incidente in mare: controlli per scongiurare rischio inquinamento In corso le operazioni di messa in sicurezza, ma non è stato ancora possibile portare l'unità da pesca a terra