Castellabate, arrivano i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Arrivano i buoni spesa in prossimità delle festività natalizie alle famiglie in difficoltà. L’amministrazione comunale ha deciso per l’erogazione di questo tipo di contributo una tantum destinandolo alla famiglie in difficoltà economica. Grazie al lavoro dell’ufficio preposto ben 387 nuclei familiari godranno di questo aiuto prima di Natale che permetterà loro di vivere le festività con maggiore ottimismo e spensieratezza.

Buoni spesa. Le parole dell’Ente

“Anche quest’anno abbiamo fortemente voluto erogare dei buoni spesa prima del Natale. È giusto che tutti, anche chi vive un periodo difficile, vivano la magia e la bellezza di questo periodo con serenità. Sono certo che questi buoni spesa saranno un valido e concreto aiuto per affrontarle al meglio” dichiara il sindaco Marco Rizzo.

“Annullare ogni tipo di distinzione sociale agevolando chi vive un disagio economico sarà sempre la nostra priorità. Ci tengo a ringraziare l’ufficio preposto per il lavoro e l’impegno profuso perché l’erogazione di questo contributo avvenisse prima di Natale” afferma l’assessore Marianna Carbutti.

Castellabate non è l’unico comune ad aver erogato o ad aver avviato le procedure per assegnare buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Un sussidio importante in un momento di crisi.