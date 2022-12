Violento scontro sulla Bussentina: due feriti

Violento scontro frontale sulla “Bussentina” tra Sanza e Buonabitacolo. Due automobili, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Incidente sulla Bussentina: la dinamica

Si tratta di una Mercedes alla cui guida vie era un ragazzo di Montesano sulla Marcellana ed una Ford Focus condotta da un ragazzo salernitano.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale “Curto” di Polla.

Ma fortunatamente sembra, che seppur con diversi traumi, non siano in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, i Carabinieri della Stazione di Buonabitacolo ed i sanitari del 118. Indagini in corso sulla dinamica del sinistro.

Purtroppo questo è solo l’ultimo incidente avvenuto sulla Bussentina, talvolta non sono mancati scontri con esiti mortali.