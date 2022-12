Servizi di noleggio: boom di richieste per i furgoni, ecco i modelli più ricercati sul web

Il noleggio di furgoni è un servizio che può essere sfruttato sia da privati cittadini che dalle aziende, le motivazioni che spingono a prendere in affitto un mezzo con un grande vano posteriore sono molte.

Tali veicoli, infatti, consentono di trasportare una grande quantità di merci prodotte dalla propria attività, spostare scatoloni durante un trasloco, acquistare nuovi mobili ingombranti e tanto altro.

Se si ha la necessità di affittare dei veicoli commerciali sicuri è bene rivolgersi a ditte specializzate nel settore come, per esempio, Giffi Noleggi che propone un servizio di noleggio furgoni pensato per soddisfare le esigenze di ciascun utente.

Sul sito ufficiale dell’azienda è possibile vedere subito i mezzi disponibili in una specifica sede e selezionare quello più indicato per le proprie esigenze, che verrà fatto trovare pronto nel giorno e nell’ora concordati.

I modelli i furgoni più richiesti

Il noleggio di un furgone dovrebbe essere preso in considerazione non solo quando si necessita di un mezzo per un periodo limitato di tempo perché esistono anche gli affitti a lungo termine, che sono una valida alternativa all’acquisto.

Dopo la stipula del contratto c’è la possibilità di sfruttare il veicolo immediatamente, già dal giorno del ritiro, oltre a ciò si ha il vantaggio di avere un mezzo sempre nuovo e manutenuto, con tutti gli optional di ultima generazione per dare al guidatore tutto il comfort di cui ha bisogno.

Tale soluzione consente anche di cambiare modello, se le necessità cambiano, riconsegnando quello in uso e prendendo un furgone maggiormente adatto alle proprie esigenze. I veicoli che si affittano presso realtà consolidate sono delle migliori marche e possono essere utilizzati per coprire tratte brevi o lunghe. I modelli di furgoni attualmente più richiesti sono:

Quelli mini , in grado di trasportare massimo 793 Kg e un volume di carico di 3,1 metri cubi, molto agili in città, da selezionare per spostare oggetti non troppo grandi;

, in grado di trasportare massimo 793 Kg e un volume di carico di 3,1 metri cubi, molto agili in città, da selezionare per spostare oggetti non troppo grandi; Quelli medi , in grado di trasportare massimo 1420 Kg e un volume di carico di 11,8 metri cubi, una via di mezzo tra quelli mini e maxi;

, in grado di trasportare massimo 1420 Kg e un volume di carico di 11,8 metri cubi, una via di mezzo tra quelli mini e maxi; Quelli maxi, in grado di trasportare massimo 1530 Kg e un volume di carico di 13 metri cubi, perfetti quando si necessita di spostare oggetti particolarmente pesanti o ingombranti.

Tutti i mezzi sono dotati di 3 posti e possono essere condotti con la patente di guida B, la stessa che serve per portare l’automobile.





Come noleggiare un furgone sul web

La prima cosa da fare quando si desidera noleggiare un furgone sul web è selezionare un’azienda leader in questo settore, ciò darà due vantaggi:

Avere a disposizione un ampio parco di mezzi , adatti a tutte le necessità;

, adatti a tutte le necessità; Essere sicuri di avere una filiale vicino al posto in cui si abita o si lavora dove poter prelevare il veicolo.

In secondo luogo, andando sito dell’azienda, consultabile da qualsiasi dispositivo tecnologico, non solo PC, ma anche tablet e smartphone, si possono visionare tutti i mezzi che ci sono a disposizione e consultare le schede tecniche, così da capire qual è quello maggiormente adatto alle proprie esigenze.

Fatta la selezione si può compilare il modulo di richiesta informazioni, fornendo nome, cognome, un contatto e le necessità che si hanno. In questo modo si verrà ricontattati nel minor tempo possibile da un addetto, il quale saprà consigliare la soluzione migliore per le proprie necessità e fisserà una data per il ritiro del furgone.

In tale circostanza gli addetti dell’azienda di noleggio predisporranno il mezzo in modo tale che possa essere portato via velocemente dal soggetto che ne necessita, contestualmente a ciò si firmerà il contratto. Da ciò si comprende che utilizzando i servizi web l’affitto di furgoni risulta essere molto più semplice e facilmente accessibile da tutti, non solo dalle aziende ma anche dai privati cittadini.