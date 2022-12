Già sold out la tappa di Max Pezzali al Palasele: arriva una nuova data

Max Pezzali al Palasele raddoppia. Il suo tour #Hitsonly, infatti, ha già fatto sold-out nella data ebolitana del 7 aprile; per questo è stata prevista una seconda data per il giorno precedente, 6 aprile 2023. Biglietti in vendita da oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, e dalle ore 12:00 di lunedì 26 dicembre 2022 in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour di Max Pezzali

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera Max Pezzali continua la festa nei Palasport, per celebrare una carriera straordinaria. Lo spettacolo sarà basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera dell’artista.

Il calendario del Palasele

Il calendario del Palasele riprenderà a marzo 2023. Si ripartirà giovedì 30 marzo con “Go Gianni Go! Morandi Nei Palasport” l’avvincente corsa di Gianni Morandi per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico.

Dopo il doppio appuntamento con Max Pezzali arriva “ALIS”, lo spettacolo internazionale di circo contemporaneo di Le Cirque Top Performers, applaudito da oltre 240.000 spettatori in Italia e all’estero. L’appuntamento è per sabato 15 aprile con 2 spettacoli alle ore 17 e alle ore 21 e domenica 16 aprile alle ore 17.

Doppia data anche per Renato Zero che farà tappa al PalaSele il 22 e il 23 aprile. Chiude (per ora) il calendario degli show l’acclamato bis di Biagio Antonacci con il “Palco Centrale Tour”: dopo lo straordinario show sold out dello scorso novembre, il cantautore milanese tornerà in scena a Eboli il 25 maggio 2023.