All’IC Santa Croce di Sapri la “Parata di Natale”

L’Istituto Comprensivo di Santa Croce a Sapri si tinge di rosso. Si è tenuta lo scorso 17 dicembre la Parata di Natale, un appuntamento che si è trasformato in un grande evento capace di coinvolgere l’intera comunità, nel corso del quale le componenti della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della Scuola Secondaria dell’istituto hanno palesato tutte le loro qualità didattiche.

Parata di Natale

Guidati dalla dirigente Paola Migaldi hanno messo in mostra tra danze e canti, l’immagine di una scuola all’avanguardia e inclusiva, che vuole essere quella del “lavoro formativo costruttivo per sé, per le sue componenti e per tutto il territorio“.

Alla Parata di Natale era presente anche il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che ha potuto assistere dal vivo all’iniziativa mostrando il suo compiacimento per le attività svolte all’I.C. Santa Croce.