“Te porto pè vichi e vicarieddi”: a Ceraso un percorso tra gastronomia, cultura e antichi mestieri

Tutto pronto per l’evento “Te porto pè vichi e vicarieddi”, iniziativa in programma nel comune di Ceraso il 27 e 28 dicembre. Sarà un percorso enogastronomico e culturale con laboratori, mostre, artigiani, il museo contadino nel quale “il territorio” sara’ l’unico attore ad essere esaltato.

“Te porto pè vichi e vicarieddi”: l’evento

L’iniziativa è organizzata dalla proloco, dalle famiglie e dai ragazzi, con il patrocinio del comune Comune, che hanno lavorato molto per rilanciare le attività di un tempo e per la promozione dei luoghi. Tanti sono i laboratori ma altrettante le aziende che sono coinvolte in questo progetto.

Sarà così possibile partecipare a laboratori dedicati ad antichi mestieri e artigianato, assistere a spettacoli musicali e visitare gli stand gastronomici.

«È un progetto sociale con finalità di sviluppo anche economico e di attrattività d’impresa. Vogliamo provare a creare un nostro brand e fortificare il marketing territoriale per affacciarci un giorno anche all’estero». Così Antonio Cerullo, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ceraso, descrive le finalità dell’evento “Te porto pè vichi e vicarieddi”.