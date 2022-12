Promozione, tris della Calpazio sul Sapri. Male Poseidon ed Herajon

Vittoria larga della Calpazio sul Sapri, la compagine capaccese si impone con un secco 3-0 e aggancia la zona play-off del campionato di Promozione girone D. Con i granata esordio in panchina per il nuovo allenatore Ciro De Cesare.

Sconfitta l’Herajon dalla Pro Sangiorgese per 0-2. La situazione in classifica adesso si complica per i ragazzi di mister Pasquale Santosuosso.

Perde anche la Poseidon contro la prima in classifica Victoria Marra, con questo risultato la Poseidon resta relegata all’ultimo posto.

Risultati campionato di Promozione girone D

San Gregorio 3 – Faiano 1

Sarnese 1 – Sant’Egidio 1

Sporting Pontecagnano 0 – Nocera Superiore 0

Calpazio 3 – Sapri 0

Centro Storico Salerno 2 – Temeraria 2

Herajon 0 – Sangiorgese 2

Palomonte 1 – Sanseverinese 1

Victoria Marra 2 – Poseidon 0

Classifica

Victoria Marra 32

Centro Storico Salerno 30

Sangiorgese 28

Atletico San Giorgio 26

Pontecagnano 24

Calpazio 24

Atletico Faiano 22

Temeraria San Mango 22

Sanseverinese 17

Sant’Egidio Calcio 16

Nocera Superiore 16

Sapri 14

Herajon 14

Sarnese 13

Palomonte 13

Poseidon 10