Presso la Fondazione La Scafa ad Eboli vernissage del Maestro Gerardo La Porta

Corso Garibaldi si riconferma la via delle Arti per eccellenza della Città di Eboli. È proprio qui, infatti, che fino al prossimo 9 gennaio, presso le Sale della Fondazione La Scafa sarà allestito un vernissage unico nel suo genere.

Il vernissage del maestro Gerardo La Porta

Ideato da Gerardo Bisogni e a firma del Maestro Gerardo La Porta l’appuntamento artistico culturale rientra nelle iniziative che il duo artistico nelle ultime settimane, insieme ad un altro artista locale, Enrico Visconti, sta portando avanti.

L’allestimento artistico è visitabile ogni giorno dalle 10.00 alle 12,30 e dalle 17.00 alle 20.30.

Le opere

“L’opera di Gerardo La Porta, attraversa ed indaga il mondo interiore della natura.

Avvalendosi della poetica della pop art, l’artista ci conduce in una rappresentazione onirica che trascende l’idea pittorica, per soffermarsi sulla narrazione ideale di un bosco sacro, genius loci, nemus, dove l’Io incontra l’altro, dove le trascendenze incontrano le presenze.

GI LA PORTA si mostra maturo nella sua ricerca cromatica che, con grazia e gesto naturale spazia dagli alberi di Van Gogh al famoso albero blu di Piet Mondrian, la natura si mostra in queste opere vivida, surreale sottolineati dal tipico grafismo “gli alberi” sono testimoni che ci inducono alla riflessione della presenza/assenza dell’uomo, che, con l’antropizzazione ne provoca la distruzione.

L’artista pone lo spettatore in una visione privileggiata, come in una lunga sequenza “americana” facendole partecipe con il suo sguardo critico, alla realizzazione dell’opera stessa. Gli alberi sono liriche che la terra scrive sul cielo”, scrive Gerardo Bisogni di Monteleone, curatore dell’allestimento.