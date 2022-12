I 5 principali vantaggi di optare per la doccia

Doccia o vasca? È la domanda da un milione di dollari nella maggior parte delle ristrutturazioni. È chiaro che, se puoi avere entrambi perché hai spazio o due bagni, perfetto, ma non è sempre così. In questo post forniremo i 5 principali vantaggi offerti dalla doccia per aiutarti a decidere e sono: risparmio, funzionalità, sicurezza, stile e igiene.

1. Risparmiare acqua dalla doccia, un vantaggio economico ed ecologico

È uno dei motivi principali quando si opta per la doccia e soprattutto oggi con tutta la consapevolezza che c’è sulla sostenibilità del pianeta. Perché, ovviamente, la doccia richiede un dispendio idrico inferiore rispetto alla vasca da bagno. Inoltre, se prendiamo in considerazione lo stile di vita attuale, piuttosto veloce e movimentato, così come le routine di igiene personale, l’uso della doccia è praticamente quotidiano. Ma non stiamo solo parlando di risparmi economici in bolletta ma anche in fase d’acquisto, perché il costo di un piatto doccia è sicuramente inferiore alla vasca da bagno.

2. La funzionalità della doccia copre molti aspetti che ci interessano

Sicuramente, la doccia permette di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione, sia per le sue forme (da scegliere rettangolare, semicircolare, quadrata, ecc.), sia per le misure offerte dal mercato (da 60 cm di larghezza fino anche a 180 cm per le porte doccia). Un altro vantaggio interessante per i mesi più freddi è che le docce mantengono meglio il calore, grazie ai pannelli in vetro, rispetto per esempio, alle vasche da bagno con tenda.

3. Se cerchi sicurezza e una migliore mobilità, la doccia è la soluzione migliore

Da non sottovalutare anche un altro importante vantaggio, perché per esempio, grazie alla vasta gamma di piatti doccia raso pavimento disponibili sul mercato, è possibile avere un bagno privo di barriere architettoniche, in quanto per molte persone con difficoltà motorie, il piatto doccia rialzato, o peggio la vasca da bagno, può rappresentare un vero problema difficile da superare.

La sicurezza è un vantaggio indiscutibile quando si parla di bagni che saranno utilizzati da persone anziane o che hanno determinate limitazioni nella loro mobilità, indipendentemente dall’età. L’autonomia offerta da una doccia e la facilità d’uso è imparagonabile. E la sicurezza è aumentata se scegliamo anche il piatto doccia di un materiale antiscivolo.

4. La doccia ha una grande versatilità estetica

Se parliamo dell’aspetto estetico, non c’è dubbio che le docce hanno un grande stile e tutti i marchi offrono un’ampia varietà di proposte per soddisfare ogni bagno o toilette. È vero che le loro linee sono più semplici di quelle di una vasca da bagno, ma non rinunciano a seguire le ultime tendenze in termini di materiali, colori e forme. È anche possibile installare la doccia senza profili in alluminio, per un risultato pulito e minimale. Le possibilità di personalizzazione riguardano soprattutto la rubinetteria, basti pensare alle colonne doccia idromassaggio in stile spa o a quelle con funzionalità cromoterapiche.

5. La doccia è molto più pratica da pulire

Non possiamo ignorare la questione dell’igiene della doccia e la sua facilità di pulizia, che rappresenta anche un vantaggio più che interessante. Grazie alla sua struttura, l’accesso è molto comodo quando si pulisce, in particolare lo schermo, senza doversi piegare. Devi solo tenere conto del tipo di materiale degli elementi che compongono la zona doccia in modo da scegliere i prodotti per la pulizia più adatti, che non siano corrosivi, in modo da poter garantire una lunga durata alla nostra doccia.