Eccellenza: Rallenta il San Marzano, accorciano Agropoli e Scafatese

Pareggio sorprendente in casa della capolista San Marzano contro il Lions Montemiletto, la squadra di mister Fabiano non va oltre l’1-1 e rallenta nella sua corsa alla promozione diretta in serie D. Ne approfittano sia l’Agropoli che con un goal nei minuti di recupero supera l’ultima della classe Sant’Agnello, e la Scafatese travolgendo il Costa D’Amalfi per 4-0, con questi risultati le due compagini si portano a -5 dalla vetta.

Continua a rallentare l’Ercolanese, battuta sul campo della Polisportiva Lioni per 2-1, adesso il divario dalla prima in classifica arriva a 11 punti.

In fondo alla classifica da sottolineare l’ennesima vittoria del Castel San Giorgio sul campo della Virtus Avellino per 1-4, con i tre punti conquistati i rossoblù si allontanano momentaneamente dalla zona play out.

Risultati

Buccino 1 – Giffoni Sei Casali 0

Carotenuto 3 – Solofra 2

Lioni 2 – Ercolanese 1

Scafatese 4 – Costa d’Amalfi 0

Faiano 2 – Salernum 1

Vico Equense 1 – Audax Cervinara 1

Agropoli 1 – Sant’Agnello 0

San Marzano 1 – Montemiletto 1

Classifica Eccellenza girone B

San Marzano 45

Scafatese 40

Agropoli 40

Ercolanese 34

Audax Cervinara 33

Virtus Avellino 27

Solofra 26

Costa d’Amalfi 24

Giffoni Sei Casali 24

Faiano 22

Salernum Baronissi 21

Castel San Giorgio 19

Buccino 18

Lioni 17

Montemiletto 16

Carotenuto 16