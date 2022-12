Polpette di pane e melanzane, dall’antichità al finger food

Una ricetta antica quanto il mondo. Quando non era permesso buttare via nulla. Oggi ritornano sulle nostre tavole le sfiziose polpette di pane. Aperitivo finger food, i deliziosi bocconcini si possono accompagnare a delle salse o consumare semplicemente bianche.

Ecco come preparare le polpette di pane e melenzane

Iniziamo a lavare e asciugare ben bene 3 melanzane grandi, tagliamole a tocchetti e friggiamole in abbondante olio evo tenendo anche la buccia, lasciamole su carta assorbente finché non siano fredde.

Intanto ammorbidiamo 500 gr di pane raffermo in sufficiente latte e lasciandolo assorbire per circa 10 minuti. Strizziamolo ben bene.

Aggiungiamo 4 uova intere, 100 gr di formaggio grattugiato, prezzemolo e basilico tritati. Sale e pepe q.b. Laviamo il tutto, se l’impasto dovesse risultare troppo morbido, aggiungiamo una manciata di pangrattato. Infine uniamo le melanzane e friggiamo in abbondante olio evo a fiamma moderata fino ad ottenere una perfetta doratura. Adagiamo per qualche minuto le palline su carta assorbente e serviamo ben calde.

Un’ottima idea per l’aperitivo anche sulla tavola natalizia.

Tutto ciò che è tradizione risulta essere sempre gustoso e genuino.

Curiosità: nei negozi Cilentani di ceramiche ed in particolare ad Agropoli si possono trovare delle scodelle con sopra poggiato un piatto forato chiamato proprio “sponzapane” utilissimo in cucina anche per servire le mozzarelle.

