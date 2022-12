Santa Maria – Catania: sale l’attesa per il big match

La vigilia è stata a dir poco tormentata ma ora è tempo di dare spazio al campo. La Polisportiva Santa Maria è pronta a sfidare, domenica 18 Dicembre alle 14.30 allo stadio “Antonio Carrano”, il Catania. La partita è attesa da tutta la cittadinanza, un evento storico per la comunità di Castellabate che sta dando una grande risposta ai botteghini per accaparrarsi i tagliandi della sfida. Biglietti che, invece, non potranno acquistare i tifosi etnei, dato il divieto di trasferta imposto dalla Procura di Salerno.

COME ARRIVA IL SANTA MARIA

I giallorossi non stanno attraversando un gran periodo di forma. Attualmente ricoprono la quartultima posizione in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Il successo, agli uomini di mister Di Gaetano, manca da quasi due mesi, dalla vittoria contro l’Acireale per 1-0 al “Carrano” dello scorso 19 Ottobre. Anche per questo motivo, la gara contro il Catania, seppur apparentemente proibitiva vista la forza degli etnei, assume un valore ancor più importante: per la classifica, per il prestigio, per il morale.

COME ARRIVA IL CATANIA

I rossoazzurri stanno letteralmente dominando il campionato. Sono primi in classifica incontrastati, con 39 punti raccolti grazie a 12 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta stagionale. La squadra del presidente Rosario Pelligra, presente anche lui con la squadra nel Cilento, naviga verso un quasi certo ritorno nel calcio professionistico, dopo il fallimento del titolo nel dicembre 2021. Ora però la storia è cambiata, le ambizioni sono alte e la voglia di scalare rapidamente tutte le categorie per arrivare al calcio che conta non è così impossibile. Il Catania arriva al “Carrano” forte del miglior attacco del campionato, 31 gol, e della miglior difesa, 7 gol subiti. Tanti i volti noti tra le file della formazione etnea: da Francesco Lodi a Jefferson, da Giuseppe De Luca a Giuseppe Giovinco, il Catania è pieno di qualità.