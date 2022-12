Sos del sindaco di Celle di Bulgheria, frana sulla Mingardina «intervenire prima che la situazione peggiori»

Il sindaco di Celle di Bulgheria interviene sulla questione della frana sulla Mingardina e la galleria di San Severino di Centola.

Le dichiarazioni

«La strada Mingardina, all’altezza della gola del Diavolo, tra il bivio del “Ciglioto” e la galleria di San Severino di Centola, va messa subito in sicurezza». È l’appello del sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, che ha convocato per lunedì prossimo un tavolo tecnico con i Comuni di Camerota e Centola, con la Provincia, la Regione, il Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni e il Cugri (il Consorzio inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi).

Un tavolo tecnico per discuterne

«I recenti eventi idrogeologici e calamitosi che hanno colpito l’area del Basso Cilento – ha spiegato Marotta – suggeriscono l’accelerazione delle iniziative volte alla definitiva messa in sicurezza dell’area a monte della Mingardina, in località Tragara. È necessario intervenire con la massima celerità – continua il sindaco – prima che la situazione peggiori mettendo ulteriormente a rischio la sicurezza di chi percorre questa importante arteria stradale che collega le località costiere di Camerota e Palinuro con il resto della Regione».