Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre, amore in arrivo. Qualche delusione per gli Acquario

Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2022. Il weekend è alle porte e noi non vediamo l’ora di concederci un pò di relax, soprattutto in vista del Natale. Come sempre, però, vi proponiamo l’oroscopo del nostro amato Paolo Fox che ci parlerà di tutti i segni, elencandoci i segni più fortunati e quelli meno fortunati.

Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Nonostante tu ti senta in forma, il periodo non è positivo per i rapporti di coppia, stai buono e aspetta un momento migliore per consolidare una storia o lanciarti in nuove avventure. In campo professionale stanno per concretizzarsi nuovi progetti, ma anche qui non devi avere fretta.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Se sei single non chiuderti in te stesso, esci con amici o anche solo con conoscenti, non si sa mai che l’amore bussi alla tua porta. Non escludere nuove opportunità lavorative, non aver paura di metterti in gioco.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sei confuso e così rischi di mettere in confusione anche il tuo partner, sta tranquillo, lascia che passi qualche giorno. Il lavoro ti tiene un po’ troppo sotto pressione, concediti anche delle pause.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sei su chi vive… pensi che qualcosa stia cambiando nella tua storia di coppia a causa del tuo partner, ma non farti prendere dalle paranoie. Ora devi cercare di ritrovare un po’ di stabilità, anche lavorativamente non fare progetti di cui puoi pentirti

Oroscopo Paolo Fox Leone: È un brutto momento per l’amore, cerca di mantenere stabili i rapporti duraturi e se single aspetta per lanciarti in nuove avventure. Stai aspettando il momento giusto per rivalerti a livello professionale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Stai ritrovando la tua serenità, migliorano i rapporti di coppia e in generale i rapporti interpersonali. Potresti trovarti a dover far fronte a impegni lavorativi dell’ultimo momento

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Sei ipersensibile, ma non essere prevenuto nella tua storia d’amore, potresti pregiudicare qualcosa di importante. Nel lavoro devi continuare a seminare, non è il momento di sviluppare nuovi progetti, ma manca davvero poco.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Se stai vivendo un bel momento con il tuo partner, organizzatevi anche con amici e familiari. A breve sono previste novità in campo lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: È un momento favorevole per i nati sotto questo segno. In amore sono previsti nuovi incontri per i single e momenti di tenerezza per le coppie già collaudate. Nel lavoro vi lascerete finalmente alle spalle un periodo piuttosto negativo

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Oggi potresti avere dei problemi nell’interazione con il tuo compagno/a. L’unica arma che hai è la chiarezza. Purtroppo anche la tua vita professionale risentirà della tua tensione di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Potrebbero esserci nuovi progetti per le coppie consolidate: matrimonio in vista? Convivenza? O un bambino? Sei pronto anche per lanciarti in nuove avventure professionali

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sembri insaziabile e potresti chiedere più attenzioni al tuo partner. Cerca di non esagerare, rischi di esasperarlo. Entro fine anno potrebbe concretizzarsi un progetto professionale.