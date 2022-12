“La scuola in corsa 2022”: torna ad Agropoli la Stracittadina

Appuntamento domani 17 Dicembre con la Stracittadina “La Scuola in corsa 2022” organizzata dall’Istituto Istruzione Superiore “Vico-De Vivo” con l’ausilio dell’Atletica Agropoli.

Appuntamento domani con partenza dal piazzale dell’istituto Vico de Vivo

Oltre 500 studenti diventeranno atleti per una mattina, gareggiando in un percorso di 3km che si snoderà lungo le strade cittadine di Agropoli con partenza dal piazzale posteriore dell’Istituto “Vico-De Vivo” in via F.S.Nitti.

Il programma completo

Successivamente si passerà per Viale Lazio, direzione ponte con annesso attraversamento.

Dopo il ponte si andrà per Via Salvo D’Acquisto, per poi girare in Via Scarpa con il contestuale passaggio dinanzi la Caserma della Guardia Di Finanza.

Continuando la corsa si arriverà in Via Dante Alighieri, per poi scendere in Via Taverne, superare il “Pala Di Concilio”, giungere in Via Aldo Moro, salire e percorrere Via Cristoforo Colombo per poi immettersi in Via Pio X con rientro e arrivo nella traversa antecedente via Nitti.

La manifestazione darà ufficialmente inizio al progetto triennale “Sport a scuola, in amicizia e solidarietà” che punta a far diventare lo sport nelle scuole come vettore di socialità ed integrazione, valori da sempre associati alla pratica sportiva.

L’iscrizione é gratuita e chi vorrà partecipare alla giornata di sport, potrà recarsi all’ISS “Vico De Vivo” alle ore 9.00.