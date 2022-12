Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre, Sagittario bene, qualche difficoltà per i leoncini

Sta per arrivare il weekend e ci avviciniamo sempre di più al Natale. Come sempre noi vi lasciamo le previsioni del nostro amato Paolo Fox.

Ariete:

Sul lavoro potrebbero arrivare delle buone notizie. In amore la Luna favorisce la passione.

Toro:

Sul lavoro è come se stesse cercando la vostra strada e nel 2021 avrete grandi possibilità di successo. Attenzione alle polemiche in amore.

Gemelli:

Giorno positivo per voi dei Gemelli soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo ed economico. Molto bene anche la sfera sentimentale con giornate intriganti e passionali in arrivo.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che siete ancora in una situazione di fermo che dura ormai da più di un mese ma a breve, fortunatamente, le cose cambieranno in meglio. In questo periodo non siete nemmeno disponibili nei confronti dell’amore.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che sarà una giornata interessante grazie alla Luna positiva che vi farà recuperare soprattutto in ambito professionale. In amore invece aleggia un po’ di agitazione: evitate di fare scelte impulsive.

Vergine:

Ben presto le cose per voi della Vergine cambieranno. In amore potreste innamorarvi all’improvviso, oppure riscoprire sentimenti sopiti per una persona del passato. Si superano le crisi di coppia.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che la giornata parte in maniera positiva e riuscirete a vederci più chiaro. Vi allontanerete, ad esempio, dalle persone che non vi interessano più, soprattutto sulla sfera professionale. In amore progetti per le coppie di lunga data.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione:

Quella di domani sarà una giornata nervosa ma da martedì già potrete recuperare. Avrete le idee molto più chiare rispetto al passato e anche la possibilità di trovare le soluzioni migliori. Molto bene l’amore.

Sagittario:

Giornata positiva, in cui le iniziative prese avranno successo. Cercate di dedicarvi di più all’amore, questo è un periodo ottimo, sia per portare avanti una relazione che, se è questo che vuoi, per romperla senza traumi.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che quella di domani sarà una giornata positiva, l’inizio di un periodo davvero molto interessante. Attenzione invece in amore.

Acquario:

Giornata ssottotono in cui la stanchezza potrà farsi sentire. Cercate di fare solo il minino indispensabile. Massima attenzione anche nei sentimenti, evita le discussioni, perché potrebbero esserci delle tensioni che potrebbero ingigantirsi a dismisura.

Pesci:

Si prospetta un bel periodo, in cui potresti ottenere dei buoni risultati, ma dovrete contare sull’appoggio di qualcuno. Le risposte poi arriveranno entro la fine di gennaio. In amore ci sono dei miglioramenti: organizza qualcosa insieme al partner