Il sindaco di Sanza nominato presidente del Sub Ambito EcoDiano per la gestione associata dei rifiuti

Nuovo prestigioso ed importante incarico per il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. All’unanimità l’assemblea dei Sindaci del Vallo di Diano, riunitasi nella serata di ieri, ha scelto come Presidente del SAD EcoDiano, Sub Ambito Distrettuale per la gestione associata dei rifiuti, Vittorio Esposito Sindaco del Comune di Sanza che è anche ente capofila del Sub Ambito.

Un ruolo di grande responsabilità che proietta il territorio del Diano ad essere il primo territorio provinciale a costituire il SAD. Vice presidente del SAD EcoDiano, Sub Ambito Distrettuale la sindaca di Padula Michela Cimino. Assenti alla riunione il sindaco di Sant’Arsenio e di Pertosa.

L’elezione di Vittorio Esposito con 12 voti è avvenuta all’unanimità dei presenti.