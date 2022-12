E’ originario del Vallo di Diano il nuovo direttore del Tg2: ecco chi è Nicola Rao

Nicola Rao, originario del Vallo di Diano, precisamente di Sant’Arsenio, è il nuovo direttore del Tg2. Rao, nato a Latina, è nato da genitori valdianesi, la signora Adriana Rapuano ed il signor Vincenzo Rao, ed ha frequentato Sant’Arsenio ed il Vallo di Diano in giovane età mantenendo saldi i contatti con i familiari e con gli amici del posto seppur molto impegnato per il suo lavoro da giornalista e nel mondo della comunicazione.

Rao è l’attuale vicedirettore del Tg1

ll Cda della Rai riunito a Roma sotto la Presidenza di Marinella Soldi ha dato parere favorevole alla proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes . Rao è attuale vicedirettore del Tg1 e succede a Gennaro Sangiuliano, nominato Ministro della Cultura dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Il voto di gradimento del Cda si è concluso con quattro si e tre no. Ad esprimersi a favore sono stati, oltre all’amministratore delegato Carlo Fuortes e alla presidente Marinella Soldi, i consiglieri indicati dall’attuale maggioranza Simona Agnes e Igor De Biasio. Contrari, invece, quelli espressi da Pd e M5s, Francesca Bria e Alessandro di Majo, oltre a Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti.

Le dichiarazioni

Il cdr del Tg2 in una nota “esprime apprezzamento per la scelta del consiglio di amministrazione di nominare in tempi ragionevoli il direttore della testata. I nostri sinceri ringraziamenti vanno al vicedirettore Carlo Pilieci che per due mesi ha guidato il Tg2 ad interim con efficienza, autorevolezza e professionalità”. “Al direttore Nicola Rao – prosegue la nota – esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro: troverà una redazione volenterosa e pronta ad intraprendere un percorso comune per la crescita del Tg2”.