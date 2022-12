Danza tra sogno e realtà: un premio per la «ballerina speciale» di Polla

Un «Premio Speciale» per la ballerina di Polla, Luigia Salvitelli che danza con l’Asd «In Punta di Piedi» di Polla guidata dalla maestra Francesca d’Amica, storica ballerina valdianese.

La società ha ottenuto una serie di riconoscimenti al Premio Resilienza svoltosi a Pagani. Tra i premi ottenuti: due secondi posti: due secondi posti nella categoria assolo con Giulia Lauletta e per la squadra del Gruppo Danza Moderna.

Un sogno, quello della danza, che Luigia custodisce da sempre

Altro premio importante e davvero molto apprezzato è arrivato per Luigia Salvitelli. La ragazza di Polla ha 25 anni, balla da venti anni. Ha cominciato quando ne aveva cinque e non ha più smesso, supero i propri eventuali limiti e tutte le difficoltà che ha incontrato lungo la strada anche grazie all’abnegazione della maestra Francesca D’Amico e al sostegno dei genitori e della famiglia, oltre che delle colleghe ballerine.

A Luigia Salvitelli che ha impressionato per come ha portato avanti la sua performance è andato il Premio speciale. Ha ballato facendo dimenticare alla giuria e al folto pubblico presente che è affetta dalla sindrome di Down. E ha emozionato tutti.