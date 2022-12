Campania, sciopero del personale ferroviario. Ecco tutte le informazioni utili

Ancora una giornata di disagi per chi viaggia con i trasporti pubblici. La Filt – Cgil, in adesione ad uno stato di agitazione generale, ha proclamato uno sciopero del personale del gruppo Fs Italiane con sede nella regione Campania.

Perché si sciopera

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato contro la legge di bilancio, considerata «contro il lavoro, sbagliata e da cambiare». Diverse le richieste delle organizzazioni sindacali che hanno chiesto un aumento dei salari, una riforma fiscale, l’eliminazione del precariato e della tassazione degli extraprofitti di tutte le imprese.

Dove e quando si sciopera

Lo sciopero interesserà diverse regioni italiane. In Campania è previsto per venerdì 16 dicembre dalle ore 9 alle 17. Interessati tutti i treni ad esclusione del trasporto passeggeri a lunga percorrenza (Intercity, Alta Velocità) e con garanzia dei treni interregionali.

Gli altri settori

I disagi non interesseranno soltanto i treni ma anche bus, tram, filobus.

Oltre al settore trasporti previsto lo stato di agitazione anche del personale della sanità, della pubblica amministrazione e della scuola.

Il commento

“Noi insieme alla Uil abbiamo ritenuto, visto che non siamo stati ascoltati dal governo, di scendere in piazza per chiedere che governo e parlamento cambino la loro politica. Non abbiamo altri strumenti. Anche con il governo Draghi arrivammo allo sciopero con la Uil. Diciamo alle persone che è il momento di scendere in piazza insieme per cambiare” la legge di Bilancio. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.