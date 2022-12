Scatta la denuncia per la donna che si era denudata in un bar a Buonabitacolo

Denunciata per atti osceni in luogo pubblico la donna su americana che, qualche giorno fa, si era denudata in un bar del centro a Buonabitacolo.

Donna si denuda in un bar: i fatti

Una brutta storia quella che ha visto una donna che, in evidente stato di alterazione, si era denudata davanti a svariate persone presenti nel locale commerciale.

Qualcuno, invece di intervenire, magari coprendola o accompagnandola in un altro posto, ha preso il cellulare ed ha ripreso tutto, mentre la donna veniva anche palpeggiata e derisa, mentre le altri hanno continuato a giocare a carte.

Sulla vicenda indagano ancora i Carabinieri della stazione di Sala Consilina

Il video, divenuto immediatamente virale sui social e sulle chat whatsapp, era stato subito acquisito dai Carabinieri.

Dopo tutte le indagini del caso, è scattata la denuncia e anche l’ammenda per ubriachezza molesta. Intanto, le Forze dell’Ordine, nello specifico i Carabinieri della Compagnia si Sala Consilina, guidata dal capitano Roberto Bertini, sono entrate in possesso del video per ulteriori accertamenti.

Davvero una brutta vicenda quella che si è registrata nel piccolo centro del Vallo di Diano.