Quanto consumano le luci sull’albero di Natale? La risposta ti sorprenderà

Come da tradizione l’8 dicembre ci siamo messi tutti all’opera per preparare presepe ed albero di Natale. Abbiamo scelto con attenzione le decorazioni e, immancabilmente, posizionato le luminarie. In questo periodo di aumento dei costi dell’energia, però, in molti si staranno chiedendo: quanto consumano le luci dell’albero di Natale (o del presepe) e quanto peseranno sulla bolletta dell’energia elettrica? Dopo le feste dovremo aspettarci un salasso? Scopriamo di più.

Quanto consumano le luci dell’albero di Natale

Se sei preoccupato puoi restare tranquillo. Le luci di Natale hanno un consumo minore di quello che potresti pensare. Soprattutto quelle di ultima generazione che sono piccole e a led. Sono incapaci di influire pesantemente sulla colletta della luce.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i costi.

Ovviamente non è possibile dire con estrema precisione quanto consumano tutte le luci di Natale. Molto dipende dalla lunghezza, dalle lampadine ed anche dai colori dei led. Ma occupiamoci di fare un calcolo medio.

I consumi

Solitamente la potenza energetica delle luci di Natale oscilla tra 3 e 5 watt. Ma non finisce qui. Per calcolare i consumi, infatti, dovrai tenere conto di quante ora restano accese. Dobbiamo considerare un consumo per ogni ora di accensione compreso tra i 0,003 e i 0,005 kw. Insomma: accedendo le luci per 6 ore al giorno avremo un consumo tra 0,0018 e 0,030 kW/h (quindi il consumo moltiplicato per il numero di ore). Considerato che, secondo le ultime stime di Arera il prezzo dell’energia è in media di 50 centesimi per kW/h; basterà moltiplicare le cifre per avere i costi quotidiani. Il risultato? Il costo delle luci di Natale è molto contenuto, solo pochi centesimi al giorno.

Se fino ad oggi avete risparmiato, adesso potrete tenere accese le luminarie per qualche ora al giorno in più, ovviamente senza esagerare. Una raccomandazione però è necessaria: quando acquistate le luci di Natale verificate che siano prodotti certificati e a norma.