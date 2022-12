Arredamento outdoor: sempre più di tendenza la pergola bioclimatica

Per sfruttare il giardino in ogni stagione dell’anno è sempre più gettonata la pergola bioclimatica, una struttura elegante e innovativache non solo arreda in maniera accattivante l’outdoor, ma consente di ricreare un ambiente davvero unico nel suo genere.

Questo tipo di pergolato può essere realizzato in diversi modi, optando per esempio struttura che si addossa a una parete della casa oppure autoportante, per la presenza di lamelle orientabili, di vetrate oppure dell’illuminazione integrata.

La scelta dovrà tenere conto dello spazio a disposizione, così come delle specifiche esigenze personali sia dal punto di vista estetico che di budget.





Materiali e caratteristiche di una pergola bioclimatica

La scelta di una pergola bioclimatica deve tenere conto di diversi aspetti fondamentali, così da disporre di una soluzione in grado di soddisfare al meglio tutte le proprie esigenze, anche a livello economico.

Come messo in evidenza anche dagli esperti di AKENA, infatti, il prezzo di una pergola bioclimatica dipende da una serie di elementi, come per esempio la tipologia di tetto prescelto oppure l’eventuale presenza di optional.

Per quanto riguarda il materiale della struttura, tra i più utilizzati c’è sicuramente l’alluminio, che resiste bene agli sbalzi climatici e risulta anche più longevo del PVC. Quest’ultimo può tendere ad annerirsi o deteriorarsi in caso di condizioni climatiche estreme.

Le lamelle di una pergola bioclimatica si orientano come fossero tapparelle anche tramite comandi da remoto, quindi con rapidità e modalità estremamente smart. Tenendole chiuse, si impedisce al sole forte o al freddo intenso di penetrare, mentre aprendole si può offrire una zona coperta di luce anche in inverno.

I migliori modelli possono resistere a forti piogge, veicolando nelle apposite grondaie l’acqua in eccesso, senza risentire dell’umidità; sono strutturate anche per essere in grado di sopportare venti molto intensi senza danneggiarsi.

Le strutture portanti della pergola, infine, si posizionano nel terreno in modo da risultare sempre stabili e resistenti ed è possibile adeguarle a un patio e quindi addossarle a una facciata oppure come sostegno sui 4 lati di un pergolato a se stante in una parte del giardino.





Come personalizzare una pergola bioclimatica

Nell’intento di ricreare un ambiente chiuso al riparo da sole, freddo o intemperie, si può dotare la pergola bioclimatica di vetrate laterali e di una parte sovrastante a integrazione del modulo lamellare: ciò consente di avere luce tutto l’anno, senza che l’area sia mai completamente oscurata.

Con pannelli scorrevoli o fissi, la pergola può anche essere integrata da tende da sole in PVC motorizzate, da alzare e abbassare al bisogno. Grazie a moderne intelaiature progettate per contenere la tenda una volta ripiegata, essa risulterà invisibile quando non utilizzata e la colorazione può essere in linea con la pergola oppure a contrasto, per tutte le esigenze di stili di arredo.

Molto interessante è anche la possibilità di integrare delle luci al LED sul pergolato, al fine di avere una luce artificiale idonea anche per lavorare, nonché per trascorrere una serata tra amici. Grazie al basso impatto energetico, questa illuminazione è altamente conveniente ed ecosostenibile. Infine, si può progettare un pergolato di grandi dimensioni laddove vi sia da coprire una terrazza o uno spazio antistante la casa in cui si affaccia anche un balcone.

Tali modalità di personalizzazione si sposano bene con ogni esigenza di arredo, dalla più semplice con sedie e tavoli in rattan per un aperitivo o una cena in giardino, alla creazione di una vera e propria stanza nella quale leggere, lavorare oppure riposarsi.

In taluni casi si può addirittura allestire una cucina esterna, con tanto di fornelli e piani di lavoro, senza timore di rovinare le strutture lamellari con i fumi di cottura. Le possibilità sono davvero molteplici e basta la consulenza con un esperto del settore per scegliere il pergolato bioclimatico più adatto alle proprie, singole esigenze.