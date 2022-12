Un cartellone ricco di eventi e manifestazioni: ecco il Natale a Caselle in Pittari, il programma

Siamo ufficialmente entrati nel mood natalizio e in diversi Comuni del Cilento, Diano e Alburni, si respira la tipica atmosfera natalizia tra mercatini artigianali, villaggi di Babbo Natale, lucine e case addobbate. Anche dal Comune di Caselle in Pittari, tante sono le iniziative messe in campo per il periodo più magico dell’anno.

Natale 2022 a Caselle in Pittari: ecco il programma completo degli eventi

Per le festività natalizie, l’amministrazione comunale, ha organizzato i Mercatini di Natale in Piazza Olmo che saranno inaugurati questo pomeriggio, martedì 13 dicembre alle 17:00. La piazza principale del paese si arricchisce con preziosi prodotti artigianali che sapranno, certamente, attirare cittadini e turisti.

I Mercatini resteranno aperti fino al 6 gennaio 2023, giorno dell’Epifania, saranno aperti tutti i giorni tra manifestazioni spettacoli e intrattenimento per grandi e piccini.

Le iniziative proseguiranno domenica 18 dicembre alle 15:00 con la recita natalizia dei bambini della Scuola paritaria dell’infanzia «Filomena Parente» presso l’aula consiliare; il 23 dicembre sarà la volta de la manifestazione «Natale bimbi» organizzata dal Comune presso la palestra comunale.

Dalle ore 16:00 e fino alle 22:00 grandi attrazioni con i gonfiabili, elfi, palloncini, zucchero filato per tutti, ma soprattutto Babbo Natale pronto a distribuire tantissimi doni.

Ritorna, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, anche il suggestivo Presepe vivente per le vie del paese, organizzato dall’Associazione di Volontariato «Amici dell’Ambiente» in collaborazione con altre associazioni locali.

Lunedì 26 dicembre alle ore 19:00, presso la Chiesa di San Rocco, il Gran concerto del Coro polifonico dell’Associazione Culturale «G. Verdi». Si proseguirà il 28 dicembre alle 18:00 presso l’aula consiliare con la presentazione del libro «ABCip-Piccolo Dizionario del dialetto casellese» e a seguire una performance esistenziale a 100 anni dalla nascita di Pasolini.

Appuntamenti per accogliere il nuovo anno

Per dare il benvenuto al nuovo anno, lunedì 2 gennaio 2023, alle 19:00 si terrà il tradizionale concerto di Capodanno della Banda Musicale «G.Verdi» presso la Chiesa San Rocco e a seguire, il 4 gennaio, alle 20:00 presso l’aula magna della scuola media di Via Pozzo, una iniziativa promossa dalla Vacanza del sorriso, andrà, infatti, in scena, una commedia teatrale «Masto Pascale è turnato guaglione» della compagnia ELEA di Casal Velino.

Per il giorno dell’Epifania, che purtroppo tutte le feste porta via, la fiera della Befana e chiusura ufficiale dei Mercatini natalizi.

Tutti gli eventi e le manifestazioni in programma, sono organizzati con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Caselle in Pittari. Sarà un Natale all’insegna delle emozioni e del ritrovato divertimento.