Sorpreso a fare la pipì davanti al Duomo: multato turista

Il duomo di Amalfi, noto anche come cattedrale di Sant’Andrea, è uno degli edifici più suggestivi della Costiera Amalfitana. Sede dell’arcidiocesi di Amalfi – Cava dei Tirreni, l’edificazione iniziò 987, anche se il completamento della struttura, così come oggi l’apprezziamo, risale al 1900.

Il Duomo di Amalfi

Caratteristica e suggestiva è la facciata, costruita nel XIX secolo dall’architetto Errico Alvino, un progetto dai caratteri neomoreschi, con influenze neogotiche. Essa è preceduta da un atrio che collega il campanile, il chiostro del Paradiso e la chiesa del Crocifisso.

Sorpreso a fare pipì davanti al Duomo: il caso

Proprio la facciata è uno degli elementi più caratterizzanti il duomo, tra i più fotografati dai turisti che non perdono occasione per visitare l’edificio sacro. Probabilmente la pensava così anche un turista francese di 32 anni che però è andato ben oltre la visita.

L’uomo questa mattina si trovava sulla scalinata che dà accesso al Duomo ma sembra non per osservare la bellezza della cattedrale di Sant’Andrea. Anzi la struttura gli ha regalato tutt’altra sensazione, ispirandogli un’altra necessità.

I carabinieri della compagnia di Amalfi, infatti, lo hanno sorpreso intento a fare la pipì sulla scalinata d’accesso al duomo. Il 32enne, in evidente stato di ebrezza, è stato multato dalle forze dell’ordine.

Ora avrà un motivo in più per ricordare la sua vacanza in Costiera Amalfitana.