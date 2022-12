Come sta Gigi D’Agostino? Ecco cosa sappiamo sulle condizioni di salute sul dj originario del Cilento

Era il 17 dicembre 2021 quando gli appassionati di musica e del mondo della disco apprendevano con dolore la notizia che Gigi D’Agostino stava male. Il dj, che nelle settimane precedenti aveva ridotto le sue uscite pubbliche, attraverso i canali social annunciava ai fan le sue gravi condizioni di salute.

Il messaggio di Gigi D’Agostino

«Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo…

Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore». Gigi D’Agostino

Questo il messaggio apparso on line. In molti erano rimasti colpiti considerato che Gigi D’Agostino fino a quel momento difficilmente condivideva su Instagram o Facebook i suoi pensieri personali. Piuttosto agli oltre tre milioni di follower annunciava i suoi progetti o pubblicizzava i suoi appuntamenti di lavoro. Proprio nell’estate precedente era uscito il suo ultimo Ep, Vibrazion, seguito da Ciro Uonz – B Side. Finita l’estate un breve silenzio prima del post che ha mandato in apprensione i suoi fans.

Il nuovo post social

Ma a distanza di un anno da allora Gigi D’Agostino torna a mostrarsi sui social. Su Instagram e Facebook, infatti, è apparsa una fotografia che lo ritrae a metà con lo sfondo del mare. Il dj, immortalato con un sorriso sul volto, ha ridato speranza ai suoi fans.

Il prossimo 17 dicembre Gigi D’Agostino compirà 55 anni e quanti lo seguono sperano che le sue condizioni di salute siano effettivamente migliorate. Per l’occasione ci sarà anche un flash mob in via Pomaretto a Mirafiori Sud. L’iniziativa coinvolgerà anche le radio. L’obiettivo è organizzare una grande festa per Gigi d’Ag.

Ma chi è Gigi D’Agostino

Non tutti sanni che uno dei dj più amati d’Italia, al secolo Luigino Celestino D’Agostino, ha origini cilentane. Nato a Torino nel 1967, infatti, i suoi genitori sono originari di Prignano Cilento.

“Musicalmente è partito tutto da Torino… la mia personale rivoluzione sonora ha preso forma a Torino………. invece se parliamo di radici… la mia Terra è per metà Torino e per metà Prignano Cilento e Agropoli“, disse sui social qualche tempo fa rispondendo ai suoi fans.

Autore di musica dance ha riscosso gran parte del suo successo tra gli anni novanta e la prima decade degli anni 2000, ma anche negli anni recenti ha riscosso successo con le sue produzioni. Ad oggi conta ben 69 album all’attivo di cui 63 in studio e i suoi fans sperano che la sua produzione continui e soprattutto che possano tornare a vedere Gigi D’Agostino in piena forma dal vivo.