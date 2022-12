Cinema e solidarietà: ad Eboli: una iniziativa per acquistare una panchina inclusiva

Al CineTeatroItalia proiezione del film “Coda – i segni del cuore” con il ricavato si acquista una panchina inclusiva. L’appuntamento è fissato per domani mattina. L’occasione è importante e la finalità è davvero nobile. Con il costo del biglietto d’ingresso infatti, si provvederà ad acquistare una panchina inclusiva da donare al Comune di Eboli.

Una panchina inclusiva per il comune di Eboli

L’evento prevede un dibattito a tema con ospiti particolarmente attenti alle dinamiche delle disabilità a cui seguirà la proiezione del film “Coda – I segni del cuore”

Il lungometraggio, vincitore del premio Oscar 2022 al Migliore film e alla Migliore sceneggiatura non originale, rappresenta un caso cinematografico del tutto particolare. Racconta la storia di una ragazza figlia di genitori non udenti la quale scopre di avere non solo la passione ma anche un grande talento per la musica ed il canto in particolare. In “Coda – I segni del cuore”, i ruoli dei genitori della ragazza, coprotagonisti della storia, sono due attori professionisti realmente non udenti].

Informazioni sullo svolgimento dell’evento

Ore 8:45 – Presentazione dell’evento a cura della giornalista Rosella Pisaturo

Ore 9:15- Dibattito condotto dalla giornalista Laura Naimoli. Ospiti del dibattito: Gianpiero Comite Presidente Rotary Club di Eboli, Raffaele Caputo Presidente della Pro Loco di Eboli “Don Donato Paesano”, Monica Di Gaeta Portavoce “Città del Sele”, Dott. Gianfranco Taddeo

Ore 10:30- Proiezione del film “Coda – I segni del Cuore”

Ore 12:15- Intervento di chiusura dell’assessore di riferimento e della Vicepresidente della delegazione ONMIC di Eboli.

Ore 12:30 – saluti conclusivi dell’evento.

L’organizzazione di questo importante appuntamento nasce da una grande intuizione del consigliere comunale Giuseppe Norma e della delegazione O.N.M.I.C. di Eboli e vanta la collaborazione della Pro Loco di Eboli “Don Donato Paesano”, del Rotary Club di Eboli e dell’associazione “Break The Silence ITA”