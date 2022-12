Cilento, minacciano una donna e le rubano l’auto. Potrebbero essere i banditi dell’auto grigia in fuga

Ancora ladri in azione nel Cilento e potrebbe trattarsi dei fuggiaschi appartenenti alla banda dell’Audi Grigia di cui due componenti sono stati arrestati nel weekend a Gioi. L’episodio, infatti, è accaduto ad Orria, nella frazione Casino Lebano.

Rubano un’auto: il caso

I malviventi nella mattinata avrebbero bussato a casa di una donna con una scusa e poi, quando la malcapitata è uscita, l’hanno strattonata e minacciata e si sarebbero fatti consegnare le chiavi della sua auto, una Peugeot 3008 di colore rosso. Quindi si sarebbero dati alla fuga.

Le indagini

Sull’identità dei malviventi sono in corso indagini ma in molti ipotizzano si tratti proprio dei due banditi dell’Audi grigia riusciti a sfuggire alla cattura domenica scorsa. I carabinieri per oltre 24 ore li hanno cercati, anche nelle campagne, tentando di organizzare dei posti di blocco per evitarne la fuga. Ma i due potrebbero essere riusciti comunque a scappare rifugiandosi nelle campagne in attesa di avere via libera.

Indagano i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del colonnello Sante Picchi.

Purtroppo il numero di furti che in queste settimane si sta registrando nel comprensorio interno del Cilento è notevole e c’è una notevole preoccupazione tra i residenti che avevano tirato un sospiro di sollievo dopo l’arresto di due banditi.