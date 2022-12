Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre, le previsioni segno per segno: notizie inaspettate in arrivo

Oroscopo 13 dicembre, giorno di Santa Lucia ed entriamo sempre di più nel periodo natalizio. Pronti per il martedì? Vediamo insieme cosa prevedono gli astri attraverso le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: State vivendo un amore che vi dà sicurezza e tranquillità. Il momento per voi nati sotto il segno dell’Ariete è estremamente propizio, anche nel lavoro tutto prosegue a gonfie vele.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sono giorni difficili per i sentimenti, ma puoi iniziare il conto alla rovescia a breve inizierà il tuo periodo fortunato in amore. Sta attento alle questioni finanziarie, forse hai fatto male i conti e potresti avere dei problemi

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questo è un momento nel quale devi concederti tempo e prendere decisioni. Scelte si rederanno necessarie anche in campo sentimentale. Nel lavoro tutto procede senza intoppi, ma sta per arrivare un periodo difficile, affronta ora i problemi.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi potresti finalmente trovare la calma e il tempo per arrivare a dei chiarimenti con il tuo partner. Professionalmente le cose stanno pian piano prendendo la strada giusta, ma per essere al top devi aspettare ancora un po’.

Oroscopo Paolo Fox Leone: una giornata che andrà migliorando a partire dal pomeriggio con il partner. Il lavoro procede per il meglio, novità in vista per i prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: ancora siete in cerca di qualche emozione forte, ma non vi scoraggiate. Lavorare duro è questo il vostro imperativo, ma non esagerate.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: incontri inaspettati vi attendono durante queste feste imminenti. Mettete la mente in pausa, cercate di staccare completamente dal lavoro la sera.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: niente è più forte di un amore passato non ancora consumato, ma state attenti ai fantasmi. C’è qualche novità sul lavoro, a breve scoprirete di cosa si tratta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: ”non c’è sesso senza amore” dice il cantante, ma per voi non è proprio lo stesso. Nuovi affari si prevedono grazie a Giove stabile nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: qualcosa non va con il vostro partner, ma meglio rimandare a domani le discussioni. Il lavoro procede, ma non siete completamente soddisfatti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: dovete cercare un vostro equilibrio, quello che vi è mancato sino ad ora. La ricompensa per il vostro duro lavoro arriverà con il nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: il passato affiora, riemerge e diventa presente: cercate di non dargli troppo spazio, cercate il ”nuovo”. Il lavoro non vi soddisfa come avevate sperato, ma con il nuovo anno ci saranno nuove occasioni.