Oroscopo Paolo Fox 12 dicembre, la classica della settimana segno per segno

La settimana è terminata e ci prepariamo ad affrontare il lunedì. Pronti? Prima però consultiamo l’oroscopo e facciamo il punto con le previsioni dell’astrologo più famoso e apprezzato d’Italia, Paolo Fox.

Ariete: Questa parte centrale di dicembre dovrebbe suggerirti cosa fare in amore: se ti trascini avanti una storia da tanto tempo è il momento di chiudere e guardare avanti, in alternativa cerca di ridare vigore e ripartire.

Toro:Questo mese va avanti in maniera agitata. Il 2021 vi porterà tante novità e soprattutto un po’ di tranquillità, portate pazienza.

Gemelli:In questi giorni devi capire cosa fare e avvicinarti a persone che possono aiutarvi. Questo discorso vale sia per quanto concerne il lavoro che nei sentimenti.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro:L’ Oroscopo Paolo Fox indica che in questa seconda metà della settimana l’amore, le relazioni interpersonali e gli incontri vanno alla grande.

Leone:L’oroscopo Paolo Fox segnala che domani sarà la giornata che può darti delle verifiche. In ambito lavorativo potrebbero essere riconosciuti i tuoi meriti in amore per le coppie di lunga data sarà importante mettersi in gioco.

Vergine:Già 24 ore fa qualcuno avrà notato un calo fisico c’è questa stanchezza che incombe e che continuerà fino al prossimo fine settimana quando, finalmente, potrai tirare un po’ il fiato.

Bilancia: L’ oroscopo Paolo Fox specifica che si avvicina un periodo un po’ perplesso per i sentimenti. Per le coppie che stanno insieme da tempo potrebbe tornare a farsi vivo qualche problema mai risolto: è il momento di affrontarlo.

Scorpione:Può darsi che in questa giornata scappi qualche parola di troppo in particolare sul lavoro. La tensione è alta ma tu devi assolutamente cercare di rimanere tranquillo e non agitarti non ti porterebbe a nulla.

Sagittario:I risultati non mancano. Sei il segno più forte di questo periodo, insieme al Leone. Quindi goditi questi giorni di gloria che ripagano il grande lavoro svolto nelle scorse settimane.

Capricorno:L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che è giunto il momento di sfruttare la giornata di domani per mettere a posto questioni di soldi, di lavoro e di studio.

Acquario:Le migliori novità possono esserci per il lavoro anche se sembri essere reduce da un periodo difficile. Stai tranquillo il peggio è alle spalle.

Pesci:Sembri ancora un po’ frastornato e nervoso. Se ci sono persone che ti piacciono e vuoi farti avanti domani è la giornata giusta, questo ti aiuterà anche a distrarti.