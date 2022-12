Cilento: un’auto e un escavatore acquistati con fondi risparmiati dalle opere pubbliche

Visiti i fondi sempre più esigui a disposizione, i comuni, in particolare quelli più piccoli, hanno necessità di sfruttare tutte le risorse a disposizione, talvolta anche per piccoli interventi sul territorio, per garantire i servizi e per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Un’auto e un escavatore: l’acquisto con fondi risparmiati

Il Comune di Sacco, guidato dal sindaco Franco Latempa, ha così risparmiato risorse derivanti da talune opere pubbliche e ha deciso di reinvestirli per acquistare dei mezzi fondamentali per il controllo e la manutenzione del territorio.

Nello specifico l’ente cilentano ha deciso di acquistare un’autovettura e un escavatore con trincia, importante per la pulizia del patrimonio comunale.

Le risorse risparmiate

Vista la carenza di risorse ciò avverrà attraverso l’utilizzo di risorse risparmiate da precedenti opere pubbliche: circa 74mila euro.

Sono risorse di un mutuo concesso di 330mila euro nel 2005 per interventi nel cimitero; 366mila euro per la rete idrica e fognaria e ancora risorse per il campo santo per 204 mila euro (queste ultime assegnate nel 2007). L’Ente utilizzerà il denaro concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, con oneri a carico della Regione Campania, per l’acquisto dei nuovi mezzi che una volta concluso l’iter saranno a disposizione della comunità.